Во Львове гриппом и ОРВИ заболели еще 3 тыс. 285 человек

За последние сутки в Львове гриппом и ОРВИ заболели 3 тысячи 285 человек.

Об этом сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ.

По его словам, в целом в Львове зарегистрировано 38 тысяч 844 больных ОРВИ и гриппом. С пневмонией госпитализированы 459 человек, в реанимации сейчас находятся 14 больных. За время эпидемии умерли 14 человек.

«В Львове уже заболели 966 медицинских работников, из них 346 врачей. На стационарном лечении находятся 22 медика. За минувшие сутки умерла санитарка одного из медзаведений Львова», - сообщил Владимир ЗУБ.

Из подтвержденных лабораторно случаев заболевания гриппом A/H1N1 в Львовской области два случая зарегистрированы в Львове, заметил В.ЗУБ.

В то же время, по его словам, есть позитивная динамика первичной заболеваемости: 2 ноября было зарегистрировано 7 тысяч 281 случай заболевания ОРВИ и гриппом, 3 ноября – 6 тысяч 42 случая, 4 ноября – 4 тысячи 568, 5 ноября - 3 тысячи 285.

Наблюдается уменьшение количества вызовов скорой помощи: 1 ноября было зарегистрировано 1025 случаев, а вчера – 690, сказал В.ЗУБ.