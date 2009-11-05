В Польше за «грипповый сезон» переболели 540 тысяч человек

В 38-миллионной Польше за последний «грипповый сезон» 2008/2009 годов гриппом переболели более 540 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-министр здравоохранения Польши Адам ФРОНЧАК, докладывая сегодня в Сейме об эпидемической ситуации в стране в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа в Украине.

По его данным, в 2007/2008 годах заболело почти 235 тысяч, по сравнению с 350 тысячами в предыдущем сезоне, а в нынешнем - до ноября заболели немногим больше 40 тысяч человек.

А.ФРОНЧАК отметил, что статистика подтверждает, что наибольшую угрозу для здоровья людей несет вирус обычного сезонного гриппа, от осложнений которого в среднем в мире умирает 1 человек на тысячу больных.

«Каждый год сезонным гриппом болеют больше миллиарда людей в мире (на Земле живут 6,7 млрд. чел. – УНИАН), а умирает один миллион», - сказал он.

Вице-министр напомнил, что гриппом A/H1N1 в Польше с мая этого года заболели около 190 человек (ни один из них не умер – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в 46-миллионной Украине за последнюю неделю количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом возросло в 17 раз, и превысило 630 тысяч, из которых 95 человек умерли.

Резкий рост заболеваемости зафиксирован, главным образом, в западных областях Украины, которые граничат с Польшей. Однако в последнее время в Польше не фиксировался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в приграничных районах и в самой стране.

Справка УНИАН. Всемирная организация здравоохранения допускает, что причиной массовых заболеваний и смертей в Украине является вирус A/H1N1. На сегодняшний день лабораторно подтверждено наличие этого вируса у 17 больных.

Украинские власти предоставляли противоречивые данные о количестве умерших от этого вируса, называя от 1 до 4 подтвержденных случаев.

По данным ВОЗ, на конец октября во всем мире так называемым «свиным» гриппом, вирус которого впервые появился в апреле этого года в Мексике, заболели 440 тысяч человек, из которых 5,7 тысячи умерли.