На Тернопольщине снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Тернопольской области наметились тенденции к снижению уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель Ассоциации инфекционистов Украины, профессор Тернопольского медицинского университета Михаил АНДРЕЙЧИН.

По его словам, если эта тенденция сохранится в ближайшие дни, то можно будет говорить, что эпидемия пошла на убыль.

При этом он отметил, что Тернопольская область – аграрная, и значительное количество населения проживает в селах. М.АНДРЕЙЧИН не исключил, что после того, как достаточно много жителей сел, которые работали или учились в Тернополе, вернулись домой, в отдельных селах сможет возрасти уровень заболеваемости. “Эпидемия тем сильнее, чем большая плотность населения. Мы допускаем, что уровень заболеваемости в Тернополе снизится, и это существенно, но на периферии, в отдельных селах, еще может увеличиваться”, – сказал председатель Ассоциации инфекционистов Украины.