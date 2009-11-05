В Севастополе за последние сутки ОРВИ заболели 640 человек, из них 236- дети.

Госпитализированы 22 человека, в том числе 16 детей. Обследованы на грипп 14 человек. Выявлено три случая сезонного гриппа. Случаев гриппа А/H1N1 не выявлено, сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации.

При этом показатель заболеваемости ОРВИ в Севастополе составляет 66 случаев на 10 тысяч населения, что значительно ниже эпидпорога.