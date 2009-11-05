Производители лекарств сеют панику вокруг гриппа А/H1N1

Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО уверен, что именно производители лекарств спровоцировали панику вокруг гриппа А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сегодня в Киеве.

"Вы знаете, я знаю, что происходит в этой суперкоррумпированной среде, бандитской среде торговли и производства лекарствами", - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

«Давайте говорить откровенно - давно мы перестали кукарекать по поводу "птичьего" гриппа. Кукарекал весь мир. Наверное, все уже продали (лекарства - УНИАН), что касается птичьего грипп, теперь завизжали по-свинячьи. А завтра, наверное, замурлыкаем или замычим? Ну, неужели вы не понимаете, что происходит?", - заметил А.ЛУКАШЕНКО.

В подтверждение своих слов он привел пример белорусской статистики: «В 2008 году, когда еще ничего не пищало свиным гриппом», от пневмонии умер 21 человек, в этом году - 19, из которых у 6 нашли подозрение на свиной грипп. «Это факты, которые фальсифицировать нельзя», - отметил он.

"Этот грипп, пусть даже свинячий, - это не чума и холера, которые неизлечимы, он абсолютно излечим", - заявил Президент Беларуси.

По его словам, он никогда не думал, что ему, как Президенту, придется обсуждать тему гриппа на таком высоком уровне. Поскольку, по его мнению, этим должны заниматься профессионалы. Он подчеркнул, что сегодня медикам приходится бороться не только с самим заболеванием, но и с ажиотажем вокруг него.

Он призвал население не поддаваться паническим настроениям, но и не заниматься самолечением. «Человек серьезно заболел и начинает лечится малиной, вареньем лечится - когда уже поздно и до сорока температура, вместо того чтобы пройти в больницу», - отметил он.

"Мы в состоянии сами справиться, и Украина справится. Не надо бояться, нагнетать ситуацию и обстановку", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Также он выразил готовность Беларуси при необходимости изготовлять марлевые повязки для Украины. «Есть у нас марлевый завод, надо будут марлевые повязки - будем с Виктором Андреевичем вместе там штамповать и развозить. Только вы покупайте, потому что через неделю вы откажетесь от них», - отметил он.