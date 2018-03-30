Игорь Марычев: в Украине не зарегистрировано вакцину против калифорнийского гриппа

На вопросы отвечает заведующий лаборатории иммунологии и вакцинопрофилактики Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. Громашевского АМН Украины Игорь Маричев. Игорь Леонидович, что известно о вакцине против калифорнийского гриппа: зарегистрирована ли она, насколько эффективна и реактогенна?

По моим данным, на сегодня в Украине не зарегистрирована вакцина против калифорнийского гриппа. В России Росздравнадзор официально зарегистрировал четыре вакцины против свиного гриппа: инфлювир, пандефлю, моногрипол и моногрипол непро. С 9 ноября в России начнется вакцинация населения против вируса гриппа A/H1N1. Стоит обратить внимание, что заболевание калифорнийский грипп не является абсолютно смертельным, вероятные тяжелые последствия можно предупредить, своевременно обратившись к врачу; не стоит заниматься самолечениям. Да, в большинстве смертельных случаев в России больные не обращались к врачу и лечились самостоятельно на протяжении трех-пяти дней. Соответственно были госпитализированы на третий-пятый день после начала болезни уже в состоянии средней тяжести. И, невзирая на противовирусное лечение, на шестые-седьмые сутки у всех больных наблюдалось внезапное ухудшение состояния с развитием пневмонии и дыхательной недостаточностью. Смерть наступала через сутки-трое после этого ухудшения. Минздравсоцразвитие России отмечает, что вирус гриппа А/H1N1 в 90% инфицированных протекает в легкой форме, не отличается от других ГРВИ. Однако 3–5% случаев протекают очень тяжело, с проявлением пневмонии и дыхательной недостаточности. 1,5% требуют интенсивной терапии с искусственной вентиляцией легких.

Сегодня комитет по вопросам здравоохранения ВР рассматривает общегосударственную программу иммунопрофилактики, где среди прочего речь идет о том, что иммунизацию населения необходимо довести до 95%. Насколько реальна такая цифра? Дело в том, что сейчас готовятся ко принятию два документа об иммунизации: закон об иммунопрофилактике и программа иммунопрофилактики. Что же касается охватывания прививками 95% населения, то эта цифра — рекомендация ВОЗ. Только при уровне вакцинации свыше 90% можно добиться управляемости инфекции. Ниже этого уровня тяжело контролировать эпидемпроцесс. В 2003 году охватывание было 90%, а до конца действия последней Национальной программы уровень достигал 98% по некоторым инфекциям, в частности, относительно кори и краснухи. Но в последнее время, в связи с проваленной кампанией дополнительной вакцинации, уровень охватывания прививками снизился.

Общество очень негативно настроено относительно прививок. Люди всячески пытаются избежать вакцинации. Как можно их убедить?

Раньше у нас были дома санпросвещения или дома здоровья, они осуществляли просветительскую функцию, доносили до населения информацию о необходимости прививок. Сейчас подобная планомерная работа не осуществляется ни в детских садиках, ни в школах. И на фоне того эпидемического благополучия, которого удалось достичь в основном за счет иммунопрофилактики, сейчас распространяется мысль о том, что можно не вакцинировать детей. В истории есть достаточно много примеров, насколько опасна такая тенденция. В Японии, например, в 1990-ые годы перестали вакцинировать после коклюша, и почти 36 тыс. лиц заболели и несколько десятков умерли. В тех же 1990-х в Чечне прекратили вакцинацию против полиомиелита, и это привело к заболеванию 144 лиц с паралитическими формами и смертельными случаями. То есть отказ от прививок приводит к тому, что инфекция приобретает довакцинальные объемы со смертельными случаями, увечьями, инвалидизацией и другими негативными последствиями.

Но проблема в том, что сегодня вакцинопрофилактика скомпрометирована из-за смертельных случаев, негативные реакции на прививку и тому подобное.

Если речь идет о смертельном случае в Краматорске, то, по моему мнению, не была доказана прямая причинно-следственная связь между вакцинацией и смертью ребенка. Была установлена связь по времени. Например во Львовской области тоже произошел смертельный случай, я на него выезжал. Ребенок умер спустя сутки после прививки. Но выяснилось, что родители после искусственного вскармливания не поставили ребенка срыгнуть, и произошла микроасфиксия едой. Есть прямая связь по времени, но причинно-следственной нет.

Важную роль должна сыграть педиатрическая служба, которая обязана готовить детей к вакцинации. Сейчас подход у нас формален: измерять температуру и все. А необходимо выучить анамнез жизни ребенка, провести лабораторные исследования. И определять оптимальное время для вакцинации, готовить его к этому. Вопросов об отказе не должно быть в принципе. Конечно, нежелательно назначать вакцинацию в определенный сезон, например, в весенний период. Лучше, чтобы это было осенью, когда организм укрепился, тогда и вакцинация будет эффективнее. Но, к сожалению, к науке не всегда прислушиваются.

Я понимаю, что без качественной педиатрии, внедрить любую, даже самую совершенную программу иммунопрофилактики невозможно. Но сегодня педиатрия хромает на обе ноги, и непонятно, предусмотрено ли в программе какое-то дополнительное финансирование этой отрасли.

Соглашаюсь с вами. На недавнем конгрессе педиатров говорили об абсолютно катастрофической ситуации. В районах на пять-шесть участков работает один педиатр, а он просто не в состоянии контролировать все. Бесспорно, необходимо выделять средства и на развитие педиатрической службы, приобретение новых, более безопасных и более качественных вакцин.

Мне кажется, что отношение к прививкам прежде всего со стороны медиков остается формальным. Им нужно отчитаться о количестве вакцинированных. Почему не изменяют календарь прививок, если уже понятно, что он не совершен?

Нет, календарь будет изменяться, есть международная практика пересмотра национальных календарей раз на пять-шесть лет. За этот год уже несколько раз в Министерство здравоохранения поступали предложения от нашего института, в частности, об изменении графика прививок против вирусного гепатита В, введение в календарь новых более безопасных вакцин, расширение перечня рекомендуемых вакцин. Это связано с появлением и регистрацией в Украине новых комбинированных вакцин, а также в связи с появлением опыта и знаний, которые были получены в результате использования имеющихся вакцин.

Основной аргумент против вакцинации такой: не так страшен сам вирус, как последствия вакцинации. А вся кампания вакцинации не что другое, как лоббирование интересов больших фармацевтических корпораций. В свою очередь могу сказать, что много лекарственных препаратов, что их сегодня употребляют люди без рецепта и за рецептами, имеют достаточно много противопоказаний и посторонних эффектов. Однако люди все равно продолжают их принимать, потому что это необходимо для поддержки нормального физиологичного состояния. А относительно прививок, я думаю, что родители не хотели бы, чтобы их невакцинированный ребенок попал в очаг инфекции. Ведь, например, та же корь угрожает тяжелыми осложнениями: энцефалитом, пневмонией, пороком сердца и т.д. И, идя на поводу мнения обывателей, родители рискуют здоровьем и жизнью своего ребенка. И думать, что как-то оно пронесет, очень недальновидно. Вспомните, что было у нас с дифтерией в 1990-х, когда Украина дала 50% заболеваемости и смертности по СНГ. Тогда на фоне общего эпидемиологического благополучия изменили календарь вакцинации и характер препаратов, которые вводятся. Прослойка вакцинированных опустилась ниже 70%, началась вспышка.

А есть или статистика о количестве поствакцинальных осложнений?

Относительно коревого компонента, в частности, пишут, что нежелательные общие реакции возможны у одного человека на 1000000 случаев, а при заболевании — 1:4000 заболевших (по данным ВООЗ). В России до 2000 года были откровеннее и публиковали официальную статистику, там приводились данные о четырех случаях на 50 млн. доз вакцины.

Сегодня значительно уменьшился перечень противопоказаний к вакцинации, с чем это связано?

Дело в том, что вакцины совершенствуются. Если ранее вакцины календаря содержали больше 3000 антигенов, то сейчас их меньше 100. Уменьшились количество балластных веществ, консервантов, которые могли давать негативные реакции. Следовательно, беспечность вакцины повышается.

Что вы можете сказать о вакцинации против сезонного гриппа? Бытует мысль, что он может значительно ослабить иммунную систему, потому врачи иногда даже отказывают вакцинировать детей. ВОЗ, напротив, рекомендует вакцинацию лицам пожилого возраста, детям, ослабленным людям. Поскольку именно этот контингент страдает от осложнений после гриппа. Ведь известно, что не так страшен грипп сам по себе, как осложнения, которые возникают на фоне гриппозной инфекции. В Украине используются низкореактогенные и безопасные вакцины. Они используются во всем мире. Необходимо ли вакцинироваться? Некоторые люди отдают преимущество луку, чесноку. Мы, медики, рекомендуем лицам, которые имеют частые контакты с большим количеством людей, - учителям, работникам коммунальных служб, продавцам, —вакцинироватся. Потому что это значительно снизит риск развития осложнений.

Общалась Нина Краснова comments.com.ua