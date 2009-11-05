В Харькове зафиксирован летальный случай от пневмонии

Житель Харькова умер, по предварительным данным, из-за пневмонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харьковской облгосадминистрации сообщил заместитель председателя ХОГА Игорь ТЕРЕХОВ.

«К сожалению, уже зафиксирован один летальный случай - житель Харькова умер из-за несвоевременного обращения в стационар больницы. По предварительным данным, диагнозом является пневмония, однако сейчас проводится вирусологическое обследование», - сказал И.ТЕРЕХОВ.

Он сообщил, что за последние сутки в заведения здравоохранения Харьковской области обратились за помощью 529 человек, в том числе 336 взрослых. Всего за период с 31 октября 2009 года зарегистрировано 14,9 тысячи обращений населения области.

По словам И.ТЕРЕХОВА, на сегодняшний день осуществляются все возможные меры для улучшения эпидемической ситуации в области. Так, в районы области уже отправлено около 50 тыс. масок, а в ближайшее время туда отправят еще 102 тыс. защитных масок.