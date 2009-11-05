На Одещине в 1,5 раза увеличилась заболеваемость ОРЗ и гриппом
16:13, 05 ноября 2009Страна
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В течение суток
В течение 4 ноября на территории Одесской области зарегистрировано 3 тысячи 379 новых случаев заболеваний острыми респираторными заболеваниями и гриппом, в том числе - 7 случаев сезонного гриппа.
Как сообщила УНИАН главный специалист по связям с общественностью облуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций Лидия ЯНКОВСКАЯ, «1 тысяча 326 из числа заболевших ОРЗ - дети до 18 лет».
Госпитализировано в течение суток 116 пациентов, из них 78 детей. Среди поступивших в больницы – 8 детей из 350 отдыхающих в детском центре «Молодая гвардия».
Всего, по данным облуправления МЧС, с начала объявленной в Украине эпидемии гриппа за медицинской помощью обратились 18 тысяч 189 жителей региона.
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