На Одещине в 1,5 раза увеличилась заболеваемость ОРЗ и гриппом

В течение 4 ноября на территории Одесской области зарегистрировано 3 тысячи 379 новых случаев заболеваний острыми респираторными заболеваниями и гриппом, в том числе - 7 случаев сезонного гриппа.

Как сообщила УНИАН главный специалист по связям с общественностью облуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций Лидия ЯНКОВСКАЯ, «1 тысяча 326 из числа заболевших ОРЗ - дети до 18 лет».

Госпитализировано в течение суток 116 пациентов, из них 78 детей. Среди поступивших в больницы – 8 детей из 350 отдыхающих в детском центре «Молодая гвардия».

Всего, по данным облуправления МЧС, с начала объявленной в Украине эпидемии гриппа за медицинской помощью обратились 18 тысяч 189 жителей региона.