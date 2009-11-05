В Винницкой области от пневмонии умерли два человека

В Винницкой области с начала введения карантинного режима от пневмонии умерли два человека.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой облгосадминистрации.

По состоянию на 5 ноября двое больных умерли в Томашпольском районе. Обе смерти – результат двусторонней пневмонии.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировано 4 тысячи 768 больных, с начала эпидемии гриппа и ОРВИ – 19 тысяч 896 больных, из них взрослых –11 тысяч 546, детей – 8 тысяч 350, беременных и рожениц – 91.

В целом, в области госпитализированы 1 тысяча 99 человек, в том числе 569 детей до 18 лет. В реанимационных отделениях находятся 5 больных.

В Винницкой ОГА также отметили, что сеть стационарных медицинских заведений обеспечена медикаментами для предоставления помощи. Подана заявка в Министерство здравоохранения относительно дополнительной поставки медицинского оборудования, аппаратуры и медикаментозного обеспечения.

Из областного бюджета для создания резерва лекарственных средств выделено 500 тыс. грн.