Показатели ОРВИ в Закарпатье в 3 раза превышают прошлогодние

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в этом году в Закарпатье в 2,7 раза превышает прошлогодние показатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания сессии Закарпатского областного совета сообщила главный врач Закарпатской санитарно-эпидемиологической службы Вера ЧИЖ.

По ее данным, по состоянию на утро 5 ноября заболеваемость гриппом и ОРВИ в Закарпатской области составляет 174 человека на 10 тыс. населения, среди детского населения - 381,7 на 10 тыс.

Превышение эпидемического порога наблюдается по состоянию на в 5.11.2009 года во всех административных единицах Закарпатья.

В то же время, по словам В.ЧИЖ, за минувшие сутки в Закарпатье зафиксировано в 1,9 раза меньше обращений: ежедневно к врачам обращались около 5 тыс. человек, сейчас - немногим более 2 тыс.

По состоянию на сегодняшний день в Закарпатье госпитализированы 4,6% от общего количества больных гриппом и ОРВИ.

Главный санитарный врач Закарпатья также уточнила, что в Закарпатье не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом типа А/H1N1. Сейчас в области регистрируются лишь случаи заболевания сезонным гриппом типа А1 и А3.

В.ЧИЖ также информировала, что в предыдущие годы в Закарпатской области на протяжении эпидсезона болели 41-50 тыс. человек, ежесезонное количество больных детей составляло от 40 до 58%. «Сегодня в области немногим более 20 тыс. больных, однако нынешний эпидсезон отличается от предыдущих лет тем, что начался в конце октября - в начале ноября. В предыдущие годы он начинался, обычно, в декабре-январе и продолжался 4-5 недель. Учитывая это можно ожидать, что в этом сезоне заболеваемость продлится несколько дольше и может заболеть большее количество людей», - уточнила главный санитарный врач.

Кроме того, она добавила, что в последний раз в Закарпатье такое большое количество больных, как сегодня, фиксировали во время зимы 2006-2007 годов. Тогда эпидсезон длился 5 недель.