Во Львове за последние сутки от гриппа умерли 4 человека

За последние сутки во Львове в результате эпидемии гриппа и ОРВИ умерли четыре человека, в частности, медсестра.

В общей сложности количество умерших за время эпидемии составляет 14 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

По состоянию на 8.00 количество больных, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения Львова с диагнозом «пневмония», составляет 459 человек. В реанимации находится 14 человек.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам социальной политики и здравоохранения Ярослав КАШУБА, сегодня в 5-й больнице Львова была зафиксирована смерть медицинской сестры.

«Сегодня в 16.00 мы получим полные данные о состоянии заболеваемости и смертности в области, поскольку отчетность за минувшие сутки формируется с 12.00 4 ноября по 12.00 5 ноября. Предварительные данные за минувшие сутки свидетельствуют, что смертность есть», - отметил Я.КАШУБА.

Напомним, что во Львовской области раньше была зафиксирована смерть врача-терапевта в Моршине и врача-стоматолога во Львове.