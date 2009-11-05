На Кировоградщине ввели карантин

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Владимир МОВЧАН подписал распоряжение о введении с 4 ноября на территории области карантинных мероприятий по гриппу и острым респираторным инфекциям.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Кировоградской ОГА.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, уровень которых почти достиг эпидемического порога (45,4 на 10 тысяч населения), и на 4 ноября составляет 44,2 случая на 10 тысяч населения.

Также губернатор подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда областного бюджета в сумме 99,9 тыс. грн. на проведение мероприятий по недопущению распространения заболеваний.

Средства, в частности, предусмотренные на изготовление средств индивидуальной защиты из медицинской марли в объеме 151,5 тыс. м, которую ОГА безвозмездно получила из государственного материального резерва.