В Киеве женщина умерла от гриппа через 40 минут после госпитализации

В Киеве уже подтверждено 2 случая смерти от пандемического гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО.

«На сегодняшний день мы имеем подтверждение двух случаев пандемического гриппа», - сказал он.

По словам А.ПОНОМАРЕНКО, один из случаев заболевания установили в военном госпитале №408 - умер мужчина.

Еще один случай подтвержден у женщины, которая умерла в больнице через 40 минут после госпитализации.

По словам А.ПОНОМАРЕНКО, врачи размышляют над тем, каким образом эта женщина могла быть инфицирована, поскольку при росте 160 см она весила почти 200 килограммов, имела много хронических патологий, не работала и почти не выходила из квартиры.