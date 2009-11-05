В Донецке за сутки ОРВИ заболели 13 медработников

В Донецке за минувшие сутки заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 13 медицинских работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, об этом сказал журналистам главный государственный санитарный врач города Валерий КОВАЛЕВ.

Он констатировал, что «за последние сутки в городе зарегистрировано 1527 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе взрослых – 782, детей до 18 лет – 745, из них госпитализировано 136 человек: 60 взрослых, 76 детей».

По словам В.КОВАЛЕВА, есть и отдельная статистика по медицинским работникам - за прошедшие сутки заболели 13 человек.

В целом эпидемиологическую ситуацию и эпидемический процесс в текущем году в городе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главный государственный санитарный врач Донецка охарактеризовал как ситуацию «умеренной интенсивности».