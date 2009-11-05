СНБО должен стать центром принятия решений по эпидемии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что главным центром принятия решений по противодействию эпидемии гриппа в Украине должен стать Совет национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с представителями СМИ.

При этом Президент сообщил, что своим решением вводит в состав СНБО министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины.