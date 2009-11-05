Николаевщина: в аптеках завышены цены на лекарства

В Николаевской области в каждой третьей проверенной аптеке налоговики обнаружили завышение цен на лекарства.

Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Николаевской области, с начала объявленной эпидемии гриппа в Украине, 29 октября, сотрудники налоговой милиции области проверили около 30 аптек области и в 10 из них были обнаружены завышения предельных цен на лекарственные препараты, указанные в постановлении Кабинета Министров Украины №333 от 25 марта 2009 года, относительно которых установлено государственное регулирование, то есть указаны максимальные оптовые и розничные цены.

В налоговой сообщают, что на пять лекарственных препаратов и медикаментов из списка цены были завышены примерно на треть.

Проверки аптек сотрудниками налоговой милиции продолжаются.