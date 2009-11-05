Одещина: за сутки вдвое возросло количество заболевших

199 жителей Одессы и области, в том числе 139 детей, госпитализированы с диагнозами «грипп» и «острое респираторное заболевание».

Об этом сегодня сообщила УНИАН главный специалист по связям с общественностью облуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций Лидия ЯНКОВСКАЯ.

Всего в Одесском регионе зафиксировано 4587 случаев заболевания на ОРЗ, из них 40 заболевших на грипп – 39 взрослых и один ребенок, уточнила Л.ЯНКОВСКАЯ. – Это почти два раза больше, чем заболевших ОРЗ и гриппом состоянием на 3 ноября (2751 случай).

По ее словам, на ОРЗ заболели 1189 детей в возрасте 1-6 лет, остальные 726 – от 6 до 18 лет.

Среди заболевших ОРЗ также 36 детей из 350 отдыхающих в детском центре «Молодая гвардия», в том числе 8 детей находятся в городских больницах.

Представитель облуправления МЧС добавила, что количество зафиксированных больных острыми респираторными заболеваниями увеличилось почти вдвое по сравнению со 3 ноября текущего года.