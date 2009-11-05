В Ровенской области от гриппа умерло четверо людей

От гриппа вчера умер четвертый житель Ровенской области.

Как сообщили УНИАН в областном управлении здравоохраненья, умерший жил в райцентре Рокытнэ.

Пока что не установлено, от какого именно штамма гриппа скончался этот мужчина.

Официально в области пока подтверждена смерть одного человека от вируса «калифорнийского» гриппа.

В целом, с начала эпидемии в области заболели 20 тыс. 740 человек, госпитализированы 1 тыс. 212 граждан (по состоянию на 17.00 4 ноября). В реанимационных отделениях находится 8 больных, из которых 2 – на искусственной вентиляции легких.

По данным оперативного штаба по противодействию эпидемии, который круглосуточно работает при областном управлении здравоохраненья, динамика заболевания гриппом и ОРВИ растет. Только за последние сутки в области заболело 4 тыс. 369 людей, в том числе 2 тыс. 360 детей в возрасте до 18 лет. За этот же период госпитализированы 229 больных.

Кроме того, на днях двое солдат срочной службы Ровенского гарнизона переведены на лечение во Львовский военно-медицинский клинический центр. У них выявлена пневмония. Как сообщил начальник ровенского военного госпиталя, в настоящее время состояние солдат – удовлетворительное.