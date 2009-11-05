Меры, предпринимаемые Украиной в борьбе с эпидемией, разумны, - ВОЗ

Предосторожности, которые предпринимает украинское правительство в борьбе с эпидемией гриппа, вполне разумны.

Об этом заявил в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве представитель ВОЗ Грегори ХАРТЛ, передает РБК-Украина со ссылкой на Assosiated Press.

"Закрывая школы и отменяя массовые сборы на ранних этапах эпидемии, вы сможете замедлить распространение вируса", - отметил Г.ХАРТЛ, добавив, что пока располагает только одним подтверждением о смерти в Украине от «калифорнийского» гриппа.