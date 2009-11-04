Ющенко: политики не должны давать рекомендации по лечению гриппа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков не давать рекомендации по лечению гриппа и передать это право исключительно специалистам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совещания с руководством Министерства здравоохранения.

По словам Президента, «главным врачом в Украине стал политик, который каждый день из экрана телевизора рассказывает, что пить и что потреблять». Он призвал журналистов «не давайте политикам экран, дайте экран специалистам».

В.ЮЩЕНКО также заметил, что в Украине провалена кампания по вакцинации населения. По его данным, за период распространения гриппа в государстве желания сделать прививку выявили только 6% украинцев. «Медицине тотально не доверяют», - сказал Президент.

Он также снова призвал политиков не использовать эпидемию гриппа в своих целях. По словам В.ЮЩЕНКО, даже такие трагические моменты политики пытаются применить с пользой для себя.

Президент возмутился тем фактом, что груз с необходимыми лекарствами в аэропорту встречали не только ответственные за это люди, но и целая группа политиков. «В какой стране среди ночи груз с таблетками встречает половина правительства?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он выразил возмущение тем, что уже во время распространения гриппа в Украине проводились массовые политические мероприятия. Президент напомнил, что 24 октября в Тернопольской области от вирусных заболеваний было зарегистрировано 10 умерших. Вместе с тем в этот же день в Киев привезли 200 тыс. людей. «Кто дал разрешение ввозить людей?», - спросил В.ЮЩЕНКО у руководителей Министерства здравоохранения. Он также заметил, что авторитет министерства и врачей, в частности, в Украине катастрофически низок.

В.ЮЩЕНКО отметил, что во время эпидемии Министерство здравоохранения должно стать монополистом в предоставлении обществу информации относительно состояния заболеваемости, а также относительно рекомендаций, как лечить болезни.