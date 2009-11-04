“Тамифлю” применяется исключительно в стационаре

Препарат от гриппа “Тамифлю” должен применяться исключительно в стационарных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины сообщила директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Раиса МОИСЕЕНКО.

По ее словам, этот лекарственный препарат предназначен больным с тяжелой или средней степенью течения заболевания гриппом. “Если у пациента наблюдаются катаральные явления, это не значит, что ему сразу же назначают “Тамифлю”. Сегодня не стоит вопрос о его недостатке или дороговизне - государство практически решило эти вопросы. Препарат завезен в больницы. Однако следует понимать, что этот препарат не является панацеей – выпили, и сразу же стало лучше. Этот препарат имеет абсолютно четкий порядок употребления и строгие показания при абсолютно конкретных состояниях, которые определяют врачи”, – объяснила Р.МОИСЕЕНКО.

Медик также отметила, что данный препарат – “не является безвредным”. “Как и любые лекарства, “просто так” “Тамифлю” употреблять нельзя. Он должен употребляться по показаниям. При госпитализации человек будет принимать это лекарственное средство. Оно есть в больничных учреждениях", – отметила Р.МОИСЕЕНКО.

Она предостерегла от бесконтрольного употребления вообще любых лекарств. “Не нужно употреблять все подряд, перегружать свой организм употреблениям всех подряд лекарств. Это, кстати, подчеркнул и один из экспертов ВОЗ, находящийся сейчас в Украине”, – сказала Р.МОИСЕЕНКО.