При малейших симптомах простуды - сидите дома

Медики призывают украинцев оставаться дома с малейшими симптомами простуды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Раиса МОИСЕЕНКО сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения.

“Чрезвычайно большая просьба ко всем: если есть любой клинический симптом, первое и основное – не выходить на работу. Вот мы только что проходили возле журналистов - кто-то шмыгал, кто-то чихал. Поймите, что вы сейчас несете огромную угрозу для окружающих”, – сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Если возникло заболевание, Р.МОИСЕЕНКО советует срочно обращаться к медработнику. “Грипп выделяется высокой и продолжительной лихорадкой, ломотой в суставах и мышцах, при ОРВИ таких явлений не наблюдается. Самым главным для профилактики осложнений является своевременно начатое лечение, соблюдение постельного режима, частое теплое питье, витаминизированное питание и прием витаминов”, – сказала Р.МОИСЕЕНКО.