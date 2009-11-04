Беременным и родителям с детьми до 7 лет выдадут больничные листы

На время карантина беременным и родителям, имеющим детей до 7 лет, планируют выдавать больничные листы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины сообщил директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Раиса МОИСЕЕНКО.

Она отметила, что именно эта категория населения входит в группы риска относительно инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ. “Эти группы населения являются наиболее уязвимыми. Дети, особенно раннего возраста, наиболее уязвимы. По данным Минздрава других стран, до 30% - это поражение детского населения. Также и беременные очень уязвимая группа, поскольку имеют сниженный природный иммунитет, что является главным фактором риска для возникновения любого инфекционного заболевания. Поэтому они должны оставаться дома, а не находиться среди больших скоплениях людей”, - отметила Р.МОИСЕЕНКО.

По ее словам, на сегодня есть предложения и “дано поручение правительству разработать решение, чтобы на карантинные дни выдавали больничные листы родителям, имеющими детей до 7 лет, и беременным, находящимся на учете в женских консультациях”. Также она отметила, что к группе риска относятся люди трудоспособного возраста, "поскольку этот вирус поражает население именно молодого возраста, именно они имеют высокий риск сложного течения болезни".