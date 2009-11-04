В Украине в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ умерли 86 человек

В связи с эпидемией гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на сегодняшний день в Украине умерли 86 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что каждый человек должен соблюдать основные правила поведения, которые помогут не заболеть гриппом и ОРВИ.

“Главным сегодня для всех, в условиях снижения температуры воздуха, является избегать переохлаждения организма. Потому что это главный фактор в отношении риска заболеть. Люди должны хорошо одеваться. Второе - не находиться в местах большого скопления людей. В настоящее время мы можем наблюдать на улицах меньше людей. Мы рады, что восприняли наш призыв. Третий - сверхважный вопрос – правильное, качественное, витаминизированное питание”, – отметила Р.МОИСЕЕНКО.

Она также подчеркнула чрезвычайно важное значение мытья рук и масочного режима.

“Люди выкупили все, что только можно выкупить, те маски, которые подвозятся, в ажиотаже моментально разметаются из аптечной сети. Огромная просьба к людям, которые хотели бы защитить себя масочным режимом, – четыре слоя марли, игла с нитью, четыре веревки – все”, – посоветовала Р.МОИСЕЕНКО, добавив, что каждые два часа маску следует обеззараживать, подвергая термической обработке, поскольку она накапливает все вредное из среды.