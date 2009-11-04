На Прикарпатье в эпидемию заболели 600 медработников, 3 умерли

В Ивано-Франковской области заболели во время эпидемии гриппа почти 600 медработников, трое из которых умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель начальника главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ. По ее словам, с начала эпидемии гриппа в области заболело почти 600 медработников. «К сожалению, умерли трое, одна медсестра, один фармацевт и один врач», - сказала она.

З.ЦИХОНЬ сообщила, что на Прикарпатье работает 6 тысяч врачей и 14 тыс. медсестер. По ее информации, к лечению больных привлечено 1200 интернов Ивано-Франковского национального медицинского университета. «Все они работают на рабочих местах», - сказала заместитель начальника управления здравоохранения. Она также прогнозирует, что еще «в течение недели мы будем наблюдать рост заболеваемости». «Но постепенно ситуация стабилизируется и пойдет на убыль», - считает она.

З.ЦИХОНЬ отметила, что по состоянию на 15 часов в реанимации находится 53 человека. В то же время из реанимации 23 больных переведены в другие отделения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 ноября в области умерло 15 человек.