Закарпатью для преодоления эпидемии необходимо 26 млн грн

Закарпатью для преодоления эпидемии необходимо 26 миллионов гривен. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления здравоохранения Закарпатской ОГА Василий СКРИП.

«Мы провели подсчеты и учли в эту сумму по состоянию на сегодня, она включает все - медикаменты, изделия медицинского назначения, аппаратуру, системы тестов и пр. - для учреждений здравоохранения и для учреждений санитарно-эпидемиологической службы», - сообщил В.СКРИП.

Он также уточнил, что из общей суммы половина - 13 млн. грн. - необходима на медикаменты и изделия медицинского назначения и диагностические системы.

Начальник управления также сообщил, что 3 ноября на казначейские счета области из государственного бюджета Украины уже поступило 5,1 млн. грн. Кроме этого, Закарпатье получило препарат «Тамифлю» на сумму приблизительно равную 3,5 млн. грн.

«Также известно, что из Киева к нам уже направляется груз медикаментов, их перечень и стоимость я еще не знаю», - сказал В.СКРИП.

Он также добавил, что Закарпатье официально подготовило и направило письма через Минздрав Украины к правительству с просьбой выделить дополнительные средства на борьбу с эпидемией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 3 ноября внесла изменения в госбюджет-2009, в соответствии с которыми на борьбу с эпидемией гриппа должен быть выделен 1 млрд. грн.