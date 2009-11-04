Венгрия передала на Закарпатье 120 тыс. масок и лекарства

Сегодня в Ужгород приехали представители Красного Креста Венгерской Республики, которые привезли для Украины гуманитарный груз на общую сумму 25 тысяч долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, гуманитарную помощь поставили при личном содействии Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгерской Республике Дмитрия ТКАЧА.

По словам посла, он подключился к организации помощи, чтобы ускорить организацию и переправку грузов в Украину. «Мы сообщили венгерскому Красному Кресту еще в субботу о том, что у нас беда, эпидемия. Сразу отозвались Красный Крест и отдельные украинские организации», - уточнил Д.ТКАЧ.

Он также сообщил, что сегодня в Украину поставлен лишь первый транш помощи, через несколько дней можно ожидать следующие.

Посол также сообщил, что в настоящее время продолжается работа по передачи венгерской стороной Украине эффективных тестов по определению калифорнийского гриппа. «Эти тесты очень хороши тем, что их можно будет использовать даже в районной больнице. А в настоящее время, как известно, даже на уровне области в Украине еще нельзя определить этот тип гриппа», - уточнил Д.ТКАЧ.