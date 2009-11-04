В Черкасской области оштрафовали аптеки на 77 тыс. грн

В Черкасской области налоговики оштрафовали аптеки на 77 тыс. грн. по результатам 57 проверок на предмет соблюдения порядка проведения наличных расчетов при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, за 4 дня работниками налоговой инспекции проведены 88 обследований и 57 проверок. Налоговики не нашли в аптеках Черкасской области противовирусных и иммуностимулирующих препаратов. Во всех аптеках не было масок одноразового использования и масок марлевых многократного использования.

ГНА в Черкасской области совместно с инспекцией по контролю за ценами проведено 14 проверок аптечных заведений, по результатам которых в каждой аптеке было установлено несоблюдение обязательного минимума лекарственных средств. По двум аптекам установлено превышение цен на 6 видов товара.