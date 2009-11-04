Вокруг эпидемии гриппа в Украине есть “искусственное нагнетание”

Президент Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что в ситуации с эпидемией гриппа в Украине есть “искусственное нагнетание”.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Политолог отметил, что “очень странно” выглядит растерянность власти по поводу толкования инфекций, которые, кроме гриппа, отслеживаются в западных областях Украины.

“Как по мне, в действительности, чего-то неизвестного сегодня с этими вирусами нет, врачи свидетельствуют о том, что есть и тестирование, и на международном уровне все эти эпидемические процессы давно отслеживаются. Поэтому в этом есть какое-то искусственное нагнетание, поскольку по законам управления массовой психологией мы видим, что происходит серьезная информационная манипуляция по поводу реальных проблем”, - сказал он.

В то же время А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что Украина действительно переживает эпидемию и к этому нужно серьезно относиться, поскольку есть уже и трагические случаи, однако недопустимо спекулировать на этой проблеме.

“Поведение власти меня очень удивляет и сегодня уже и настораживает”, - сказал он.

“У меня ощущение, что есть эпидемия и есть какая-то режиссура по поводу этой эпидемии”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.