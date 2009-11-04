В Украине 3967 больных гриппом и ОРВИ среди военнослужащих

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что на данный момент в Украине зарегистрированы 3967 больных вирусными заболеваниями среди военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время встречи с руководителями вооруженных формирований.

Среди этих больных – у 190 обнаружена пневмония и у 4 - вирус штамма A/H1N1. В связи с чем В.ЮЩЕНКО призвал руководство Минобороны провести немедленные консультации с руководством Министерства здравоохранения и других медицинских учреждений для проведения эффективного лечения военнослужащих.