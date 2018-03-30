Спасаемся чесноком

Чеснок - уникальная овощная культура, известная с древних времен не только как великолепная приправа к любому блюду, но и как замечательное лекарственное средство. Еще в Древнем Египте считали, что чеснок обладает укрепляющими свойствами. В Древней Греции и Риме были уверены, что он придает воинам храбрости, а в Китае чесноком лечили заболевания органов дыхания, пищеварения, использовали при эпидемиях чумы и холеры. Русские лекари придерживались мнения, что чеснок является лекарством от яда, укусов змей, инфекционных заболеваний, чумы.

Это прекрасное профилактическое средство от многих, в первую очередь, простудных заболеваний. Но механизм его действия долгое время был неизвестен. Раскрыть секрет этого растения удалось доктору Дэвиду Мирельману из Института медицины в Иерусалиме. Оказывается, чеснок чрезвычайно богат аллицином - особым веществом, которое буквально "пожирает" огромное количество болезнетворных микробов в организме человека. Чеснок полностью нейтрализует так называемые "свободные молекулы", которые являются источником постоянной инфекции. Кроме того, он борется с заболеваниями желчных протоков и дизентерией.

Поэтому профессор Мирельман настоятельно рекомендует всем ввести в свой ежедневный рацион питания 10-15 граммов чеснока. И если лук способен навредить слизистой оболочке желудка, вызывая в нем жжение, то чеснок, как говорит профессор Мирельман, могут есть даже язвенники, потому что особые ферменты в желудке быстро нейтрализуют это свойство чеснока, и жжение мы ощутим только во рту.

В луковицах чеснока содержатся эфирные и жирные масла, гликозид аллин, витамины группы В и С, углеводы, магний, кальций, фосфор, хлор, йод и другие микроэлементы, а также фермент лизоцим и, конечно, фитонциды, которые обладают чрезвычайно высокой биологической активностью.

Чеснок обладает способностью понижать давление, нормализует обмен веществ, помогает выведению избытка холестерина, поэтому его применяют для лечения гипертонической болезни и атеросклероза. В тибетской медицине используют настойку чеснока как общеукрепляющее, а также профилактическое средство от множества заболеваний. Вы, наверное, помните, как популярна была чесночная водка и в нашей стране.

В наше время в чесноке обнаружено более ста химических соединений. Он содержит селен, германий, цинк, которые эффективно помогают предотвратить возникновение и развитие рака. Это поистине волшебное растение лечит злокачественные опухоли желудка, молочной железы, прямой кишки и желчного пузыря. При этом используется экстракт старого чеснока, так как он более эффективен.

Благодаря сульфидным компонентам, которые содержатся в чесноке, погибают стафилококки, дизентерийная палочка, вредные грибки, рассасываются тромбоциты и сгустки крови. Чесночная терапия с успехом применяется и при таких заболеваниях, как катаракта, артрит, диабет, болезнь коронарных артерий и сердца, стенокардия и прочее. Чеснок помогает избавиться от зубной боли, бородавок, лишая, фурункулов, прыщей. Словом, воспевать это поистине волшебное растение можно бесконечно.

Чеснок содержит аспириноподобные вещества аллицин и адонизит, способные разжижать кровь и предотвращать тромбообразование. Исследователи из США и Колумбии нашли в луке и чесноке вещество, препятствующее увеличению тромбоцитов в крови и не разрушающееся при кипячении.

Отвар из чеснока. В эмалированную кастрюлю влить один стакан с четвертью воды и, когда она закипит, добавить четвертую часть чайной ложки крупно нарезанного чеснока. Прокипятить в течение 5 минут на слабом огне, затем снять с огня, накрыть крышкой и остудить в течение 45 минут. Отвар процедить и пить по полстакана при воспалении дыхательных путей, бактериальной и вирусной инфекциях.

Холодный экстракт. Смешать в миксере в течение нескольких секунд 6-8 измельченных зубчиков чеснока и 2 стакана холодной воды. Настоять в течение ночи, слить и принимать в тех же случаях, что и отвар чеснока.

Чесночные ингаляции. Растолочь несколько зубчиков чеснока, положить в маленькую кастрюлю с толстым дном, залить стаканом воды и держать в течение 20 минут на слабом огне. В слегка остуженный чай добавить чайную ложку лимонного сока и перемешать. Затем сесть в кресло, поставить кастрюлю на колени и накрыться одеялом. Дышать над паром, пока чай не остынет. Хороши такие ингаляции для лечения заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа.

Сок. Отжать на ручной соковыжималке несколько зубчиков чеснока, добавить равное количество 90%-го спирта и 10-кратное количество дистиллированной или кипяченой воды. Используют сок против стойких инфекций и грибковых поражений, нечувствительных к лекарственным препаратам.

Лекарственное чесночное масло. Измельчить 1-3 головки чеснока, полученная масса должна заполнить 3/4 стакана. Затем переложить чеснок в широкую эмалированную миску и добавить медленно, тонкой струйкой, постоянно помешивая, 3/4 стакана оливкового или подсолнечного масла. Закрыть смесь стеклянной крышкой или пленкой и поставить на 10 дней на солнечный свет. Ежедневно 2-3 раза в день ее необходимо перемешивать, а на 11-й день отфильтровать и добавить 2-3 капли эвкалиптового масла или глицерина. Готовое масло перелить в бутылку из темного стекла с плотной пробкой и хранить в холодильнике. Перед использованием подогревать его до 30-32оС в чайной ложке на плите или над пламенем горелки. Если капнуть таким маслом на руку, не ощущается ни тепло, ни холод. Свою активность масло сохраняет в течение трех месяцев. Используют его при заболеваниях ушей, кандидозе, инфекциях полости рта, сыпи и легких ожогах.

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