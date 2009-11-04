Ивано-Франковск собирает средства на борьбу с эпидемией
15:00, 04 ноября 2009Страна
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Открыт благотворительный счет
Ивано-Франковская областная государственная администрация открыла благотворительный счет для сбора средств на финансирование мероприятий по борьбе с эпидемической ситуацией, которая сложилась вследствие заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в области.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя ОГА Игорь МАРКОВСКИЙ.
Реквизиты благотворительного счета:
Ивано-Франковска областная государственная администрация
ЕДРПОУ 20567921 в ГУДКу в Ивано-Франковской области, р/с 37115048000331 МФО 836014.
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