Ивано-Франковск собирает средства на борьбу с эпидемией

Открыт благотворительный счет

Ивано-Франковская областная государственная администрация открыла благотворительный счет для сбора средств на финансирование мероприятий по борьбе с эпидемической ситуацией, которая сложилась вследствие заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в области. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя ОГА Игорь МАРКОВСКИЙ. Реквизиты благотворительного счета: Ивано-Франковска областная государственная администрация ЕДРПОУ 20567921 в ГУДКу в Ивано-Франковской области, р/с 37115048000331 МФО 836014.

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