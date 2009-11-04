На Черкасчине госпитализирован мужчина с подозрением А/H1N1

В городе Умань Черкасской области госпитализирован мужчина с подозрением на заболевание “калифорнийским” гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО на всеукраинском селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

По его словам, мужчина возвратился в Умань из Киева, где работал. Уже в Умани он почувствовал себя плохо и обратился к врачам.

По предварительным данным, врачи диагностировали у больного грипп А/H1N1. Сейчас диагноз уточняется.