На Волыни количество обращений к медикам увеличилось на 5,4 тыс.

В Волынской области за сутки количество зарегистрированных вызовов возросло на 5,4 тысячи. По состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 34 358 случаев заболевания гриппом и ОРВИ против вчерашних (по состоянию на 17.00 час. ) 28 944 тыс. Количество больных на 10 тыс. населения составляет 332,4, вчера - 280 человек. Умерли четыре человека.

Как сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Мария ГОГОША, госпитализировано 1 509 людей, из них 714 – взрослых, 795 – детей. На стационарном лечении находится 1026 лиц, из них 525 взрослых, 474 ребенка.

По словам М.ГОГОШИ наихудшая ситуация с заболеваниями гриппом и ОРВИ в городах Луцке, Ковеле, Владимире-Волынском. В то же время, стабильная ситуация с небольшим количеством заболеваний наблюдается в северных районах Волынской области, в частности Камень-Каширском, Маневицком. Также она сообщила, что в область уже поступили 4,3 млн. грн. на медикаменты, ожидается еще поступление средств, поскольку волынские медики обращались о выделении около 15 млн. грн.