Перед вакцинацией против гриппа А/H1N1 проведут исследования?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила ученым провести дополнительные научные исследования перед принятием решения о проведении вакцинации против «калифорнийского» гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Есть разные подходы. Из всех стран мира только 6 стран проводят вакцинацию. И здесь еще есть вопросы, по которым нужно дополнительно посоветоваться с учеными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вакцины против сезонного гриппа в Украине есть и можно делать прививки.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО отметил, что вакцинацию против «калифорнийского» гриппа можно начинать только после завершения процесса регистрации соответствующих вакцин.

«Но решение о необходимости проведения вакцинации против «калифорнийского» гриппа должно быть принято в кратчайший срок Министерством здравоохранения, главным санитарным врачом, Академией медицинских наук, потому что информация из посольств свидетельствует, что на сегодня это - главное медицинское средство против гриппа А/H1N1», - сказал он.

В свою очередь, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сообщил, что сейчас в Украине процедуру регистрации проходит одна вакцина против «калифорнийского» гриппа.

«Против сезонного гриппа у нас зарегистрированы 6 вакцин. В процессе регистрации – одна вакцина, и вчера на регистрацию пошли документы еще на российскую вакцину. Россия заявляет о намерении начать вакцинацию с 7 ноября», - объяснил он.

По словам главного санитарного врача Александра БИЛОВОЛА, решения о вакцинации против «калифорнийского» гриппа приняли 6 стран мира. «Началась вакцинация, но, к сожалению, есть негативные данные по Швеции и Дании», - добавил он.