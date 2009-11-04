Разоблачены лица, нарушившие тендер на закупку инсулинов

В Житомирской области работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили должностных лиц, которые нарушили тендерные процедуры при закупке инсулинов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По информации правоохранителей, разоблачены лица тендерного комитета коммунального предприятия, которые в марте этого года, в нарушение Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, до раскрытия тендерных предложений, без участия представителей – участников торгов, провели ознакомление с тендерными предложениями относительно закупки лекарственных препаратов (инсулин и его аналоги) на общую сумму 8,7 миллионов гривен.

В дальнейшем упомянутые должностные лица подделали протокол заседания тендерного комитета (фактически не проводилось), на основании которого были незаконно отменены торги и изменена процедура закупки указанных препаратов.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.