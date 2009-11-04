Львовщина: за сутки больных гриппом и ОРЗ выросло более чем на 10 тысяч

Во Львовской области за сутки количество больных гриппом и ОРВИ возросло на 10,125 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

С 19 октября до 4 ноября, по информации Главного управления здравоохранения Львовской ОГА, по состоянию на 7 часов утра количество больных гриппом и ОРВИ во Львовской области составляет 116,239 тыс. чел. (из них дети до 14 лет – 53 тыс. 827, взрослые – 62 тыс. 412).

Количество госпитализированных - 3 тыс.179 чел. (дети до 14 лет – 1 тыс. 336, взрослые – 1 тыс. 843).

Умерло 40 чел. (дети до 14 лет – 2, взрослые – 38).

Показатель заболеваемости во Львовской области составляет 464,24 на 10 тысяч населения.

По состоянию на 12.00 3 ноября количество больных - 106,112 тыс. чел.