Прикарпатье: с начала эпидемии от вирусной пневмонии умерли 15 людей

В Ивано-Франковской области от вирусной пневмонии умерли уже 15 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на селекторном совещании сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК. По его словам, сегодня ночью два человека, находившиеся в реанимации в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице, умерли, а также умер 53-летний врач в Калушском районе. Н.ПАЛИЙЧУК отметил, что врач только вчера обратилась за медпомощью и уже к утру умерла.

Н.ПАЛИЙЧУК также сообщил, что в области заболели гриппом и ОРВИ 64 368 человек, госпитализированы за сутки 4 209 больных. По его словам, по состоянию на утро в реанимации находится 52 человека, из них 12 - в тяжелом состоянии, 9 - на искусственной вентиляции легких, а четверо - в критическом состоянии.