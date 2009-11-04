В Киеве эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом был превышен уже 1 ноября

В Киеве заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями по состоянию на 1 ноября превысил эпидпорог на 13,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Киевской городской санитарно эпидемиологической службе.

По данным эпидмониторинга, превышение эпидпорога состоялось в течение 44-й недели года, то есть с 26 октября по 1 ноября. В это время заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 43,3%, переболело 26 тыс. 450 чел.

Среди взрослых заболеваемость возросла в 1,8 раза, среди детей - на 21% (заболело 13 тыс. 130 чел.).

Летальных случаев в столице не зарегистрировано.

При проведении лабораторных исследований выявлены аденовирусы - 20,5%, вирусы парагриппа - 5,1%.

За 2 ноября диагноз грипп и ОРВИ установлен 10 тыс. 890 чел. Заболеваемость в 2,4 раза выше аналогичного дня предыдущей недели. Взрослых заболело 6 тыс. 775 чел., что в 3,2 раза больше, чем 26 октября (2 тыс. 62 больных), заболеваемость среди детей выросла в 1,7 раза, заболело 4 тыс. 115 чел. Заболеваемость среди школьников выросла в 1,9 раза – до 1 тыс. 737 лиц. Госпитализировано 16 чел., в том числе 10 детей, летальных случаев не зарегистрировано.

Специалисты Киевской СЭС прогнозируют дальнейший рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.

Как сообщал УНИАН, 30 октября главный государственный санитарный врач Киева Александр ПОНОМАРЕНКО заявил, что в столице зафиксировано 16 тыс. 763 больных ОРВИ, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, ожидается, что столица преодолеет эпидпорог (больных будет более 23 тысяч 250 чел.) к понедельнику, 2 ноября.

2 ноября мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на заседании оперативного штаба по противодействию распространению гриппа, резюмируя представленную информацию, сказал: «Эпидемический порог не превышен в Киеве, ни одного случая заболевания гриппом нет: ни опасным «свиным» гриппом, ни на обычным».

Первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ тогда сообщила: «Лабораторными исследованиями ни одного случая подтверждения гриппа – просто гриппа - не выявлено».