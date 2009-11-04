10 областей Украины приближаются к эпидемическому порогу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в 10 областях Украины заболеваемость гриппом приближается к эпидемическому порогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Области, которые приближаются к эпидемическому порогу, и в которых необходимо осуществлять все противоэпидемические мероприятия, – это Винницкая Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Одесская, Полтавская, Сумская, Черниговская», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня на заседании правительство должно рассмотреть вопрос о введении карантинных мер в этих областях, в том числе – запрет на проведение массовых мероприятий, прекращение учебных процессов в школах и детских учреждениях.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в 9-ти регионах все еще наблюдается превышение эпидемического порога. В частности, в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и в городе Киеве.

Глава правительства также добавила, что в АРК, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях и в городе Севастополе остается «относительно благополучная эпидситуация». «В этих областях пока нет угрозы приближения к эпидемическому порогу», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.