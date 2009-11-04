В России 3122 случая гриппа А/H1N1

В России клинически подтверждены 3 тис. 122 случая гриппа А/H1N1, 14 случаев закончились летальным исходом.

Об этом УНИАН сообщили в Минздравсоцразвития РФ.

«На сегодняшний день в России клинически подтверждены 3 тис. 122 случая гриппа А/H1N1, болеют им 1 тис. 200 человек, 1 тис. 908 человек выздоровели. 14 случаев закончились летальным исходом. 6% заболевших переносят вирус гриппа в тяжелой форме, четверть из них требуют интенсивной терапии», - говорится в сообщении.

Заместитель Минздравсоцразвития Вероника СКВОРЦОВА сообщила, что Россия относится к странам с умеренным уровнем заболеваемости.

«Опасений по поводу неблагоприятного сценария нет. Мы надеемся, что нам удастся избежать негативного развития ситуации. Заболеваемость ОРВИ этого года не выше, чем в предыдущие два года. Получаемые данные говорят и о том, что смертность от гриппа A/H1N1 находится на уровне смертности от сезонного гриппа», - подчеркнула В.СКВОРЦОВА.

Она отметила, что Минздравсоцразвития России введен еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в связи с сезонным подъемом заболеваемости. Это позволит понимать реальную ситуацию по заболеваемости и своевременно контролировать её, а результаты мониторинга будут публиковаться еженедельно.

В частности, мониторинг будет проводиться: по случаям заболевания ОРВИ, гриппом, в том числе гриппом A/H1N1, отдельно по случаям заболеваний, протекающих с тяжёлыми осложнениям и отдельно по группам риска – детям и беременным женщинам.

По словам В.СКВОРЦОВОЙ на 2 ноября 2009 года наиболее напряженная ситуация по сезонному гриппу зарегистрирована в субъектах Дальневосточного федерального округа. Из 9 субъектов округа эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превышен в 7 (кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа). В субъектах отменены массовые мероприятия, добавила она.