В Черновцах ОРВИ и гриппом заболели 76 врачей и 96 медсестер

За последние сутки в городских профилактически-лечебных учреждениях Черновцов ГРВИ и гриппом заболели 76 врачей и 96 медсестер.

Как передает корреспондент УНИАН, городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия обратилась к Буковинскому медицинскому университету с просьбой обеспечить направление врачей-интернов для помощи на время эпидемии участковым врачам.

На помощь горСЭС Буковинский медицинский университет сформировал группу студентов, которые будут привлекаться в проведение рейдов в общественных местах, объектах торговли и сферы быта на предмет соблюдения масочного режима.