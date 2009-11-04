В Черновцах ОРВИ и гриппом заболели 76 врачей и 96 медсестер
09:25, 04 ноября 2009Страна
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За последние сутки в городских профилактически-лечебных учреждениях Черновцов ГРВИ и гриппом заболели 76 врачей и 96 медсестер.
Как передает корреспондент УНИАН, городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия обратилась к Буковинскому медицинскому университету с просьбой обеспечить направление врачей-интернов для помощи на время эпидемии участковым врачам.
На помощь горСЭС Буковинский медицинский университет сформировал группу студентов, которые будут привлекаться в проведение рейдов в общественных местах, объектах торговли и сферы быта на предмет соблюдения масочного режима.
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