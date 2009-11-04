Власти Киева уничтожают коммунальные аптеки

За три года деятельности власти столичная сеть аптек КП «Фармация» сократилась на 18 заведений, и сейчас в Киеве еще действуют 112 коммунальных аптек, но и их могут у киевлян отнять, заявляют в Блоке Виталия Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, из перечня КП «Фармация» исчезли аптеки за номерами 3, 13, 24, 29, 34, 39, 43, 45, 47, 61, 67, 88, 93, 94, 111, 112, 117, 129. Их помещения были приватизированы для размещения «более необходимых» заведений – магазинов, кафе, салонов игровых автоматов.

“Мало того, 46 аптек власть собирается отдать в частные руки! Ведь они включены в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы, и, как можно догадаться, будут розданы по непрозрачным схемам исключительно «своим людям», - заявляют в Блоке Кличко.

Так, по данным Блока, 23 помещения выставлены на аукцион без сохранения вида деятельности, 17 помещений приватизируются частными предприятиями, и только 6 помещений приватизируются предприятиями, в названии которых есть хотя бы упоминание о профильной деятельности. О намерениях власти распродать коммунальное имущество аптек стало известно еще в феврале 2008 года, когда была объявлена цена предприятия для последующей приватизации. «Фармацию» оценили почти в 33 млн. грн.

В Блоке Кличко считают, что в разгар эпидемии гриппа в Украине такая ситуация является недопустимой.

Блок Кличко будет требовать на ближайшем пленарном заседании Киевсовета заслушать отчеты генерального директора КП «Фармация» и руководителя главного управления коммунальной собственности Анатолия ЧУБА относительно ситуации с приватизацией имущества этого коммунального предприятия.