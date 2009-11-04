На Буковине с начала эпидемии семь человек умерли от пневмонии

За период эпидемии на Буковине уже умерли семь человек. Летальные случаи обусловлены пневмониями (5 вирусных пневмоний и 2 – бактериально-вирусные).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, заместитель председателя Черновицкого ОГА Александр ГРУШКО.

По его словам, с момента, когда случаи заболевания начали регистрировать (16 октября), заболело более 31 тысячи человек, с момента подъема заболеваемости (29 октября) – почти 18 тысяч. В медицинские учреждения Буковины госпитализировано более 1 тыс. 220 человек, из них 370 больных пневмонией (24 тяжелых больных, 7 – очень тяжелых, которые находятся в реанимации на соответствующей интенсивной терапии).

Среди общего количества заболевших острыми респираторными заболеваниями 120 беременных, из которых 44 женщины госпитализированы, 21 женщина болеет пневмонией, 3 – в тяжелом состоянии и находятся в реанимационных отделениях.

А.ГРУШКО констатировал, что сегодня эпидемический процесс в области еще не остановился, и он будет «длиться, по меньшей мере, до конца недели».