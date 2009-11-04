Виннитчина: на неделю закрыты все промышленные рынки из-за гриппа

В Винницкой области с сегодняшнего дня на неделю закрыты все промышленные рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняло руководство области.

“Мы приняли решение закрыть все промышленные рынки на территории области. Закрываем их не на три недели, как учебные заведения, дошкольные заведения и высшие учебные заведения, а пока что на неделю», – сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.

По его словам, такие действия введены для того, чтобы уменьшить угрозу распространения гриппа.

«Продовольственные рынки мы оставляем работающими, но мы жестко обязываем всех руководителей, владельцев рынков, всех торгующих работать только в повязках и в соответствии с теми нормами, которые выставляет областное управление здравоохранения и наша санэпидемстанция», – отметил председатель ОГА.

А.ДОМБРОВСКИЙ также сообщил, что в области на неделю закрываются все дискотеки. «Также я принял решение на неделю закрыть все развлекательные заведения – я имею в виду дискотеки. Думаю, что молодежь нас простит, если неделю не потанцует, а побудет дома», – сказал председатель Винницкой ОГА.