В Киеве превышен эпидемический порог

В Киеве незначительно превышен эпидемический порог за счет заболеваемости людей ОРЗ.

Об этом в эфире 5 канала заявил директор центра гриппа и ОРЗ Александр Гриневич.

"На данный момент эпидемический порог на территории Киева превышен незначительно, для Киева еще не характерна клиническая картина в том объеме, который наблюдается в западных регионах", - отметил он.

"Эпидемический порог превышен, но он превышен за счет ОРЗ", - подчеркнул Гриневич.

Комментируя информацию ведущей о 22 случаях заболевания "свиным" гриппом в Украине, он сказал: "Я думаю, что эта цифра больше, потому что очень типичная клиническая картина заболевания в тех регионах, где было обнаружено много этих случаев".

Вместе с тем руководитель центра гриппа считает, что не стоит объявлять эпидемическое положение по всей стране, "потому что есть такие регионы, где, по сравнению с прошлой неделей, есть спад заболеваемости".

По словам Гриневича, благодаря карантину в некоторых регионах заболеваемость пошла на спад.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью контролируема и призвал людей своевременно сообщать врачу, в случае наличия признаков заболевания.

Украинская правда