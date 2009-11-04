Украина будет закупать "Тамифлю" и антибиотики в Индии
Масштабные поставки
Украина ведет переговоры с индийскими компаниями-производителями "Тамифлю" и антибиотиков по закупке этой продукции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Ивано-Франковске на совещании по вопросам борьбы с гриппом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
«Я уверена, что завтра-послезавтра мы выйдем на масштабные поставки из Индии не только «Тамифлю», а и полного спектра антибиотиков широкого действия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, ночью 2 ноября в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок.
Правительство намерено в ближайшие три недели закупить еще 700 тыс. упаковок препарата против гриппа «Тамифлю».
По информации пресс-службы Президента Украины, 4 ноября в Украину прибудет очередная партия препарата «Тамифлю» - 200 тыс. упаковок.