Украина будет закупать "Тамифлю" и антибиотики в Индии

Украина ведет переговоры с индийскими компаниями-производителями "Тамифлю" и антибиотиков по закупке этой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Ивано-Франковске на совещании по вопросам борьбы с гриппом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я уверена, что завтра-послезавтра мы выйдем на масштабные поставки из Индии не только «Тамифлю», а и полного спектра антибиотиков широкого действия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ночью 2 ноября в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок.

Правительство намерено в ближайшие три недели закупить еще 700 тыс. упаковок препарата против гриппа «Тамифлю».

По информации пресс-службы Президента Украины, 4 ноября в Украину прибудет очередная партия препарата «Тамифлю» - 200 тыс. упаковок.