Индийские фармфирмы доставят в Украину лекарства по льготным ценам

Индийская сторона окажет гуманитарную помощь Украине в виде противогриппозных препаратов и антибиотиков, которые будут поставлены в нашу страну по льготным ценам до конца этой недели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, такая договоренность была достигнута во время встречи министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО с представителями ведущих индийских фармацевтических компаний, которые работают на отечественном рынке.

Перечень необходимых препаратов был предварительно согласован с Министерством здравоохранения Украины.

Также П.ПОРОШЕНКО заверил индийских фармацевтов в содействии беспрепятственному прохождению через государственную границу упомянутого гуманитарного груза, который в дальнейшем будет передаваться медицинским заведениям и аптекам.