Доктор Комаровский: Свиной грипп как зеркало, в котором видно все

Все эти якобы противовирусные средства, интерфероны, витамины, все, что в аптеках исчезло и чем правительство обещало их наполнить, – все это лекарства с недоказанной эффективностью…

Я собирался написать о гриппе через пару дней – хотелось дождаться хоть какой-нибудь объективной информации. Но вот только что разговаривал со знакомой медсестрой. Ей позвонила начальница и сказала: завтра на работу принеси 3 маски. На возражение, дескать, где ж я их возьму, последовал более чем адекватный ответ: «твои проблемы…». Эта информация стала последней каплей: молчать больше нельзя.

На самом деле и пятницу, и субботу я только и делал, что говорил. В адресной книге моего телефона 850 записей и, похоже, за эти два дня позвонили все. Отвечал на вопросы, как мог успокаивал, объяснял… Я прекрасно понимал, что если уж мои друзья и пациенты (т.е. люди заведомо прошедшие и практическую, и теоретическую подготовку по лечению вирусных инфекций) впадают в панику, то общая ситуация просто катастрофическая.

В пятницу я разговаривал с руководителем одного из Харьковских телеканалов. Выяснилось, что шансов поговорить с жителями города нет никаких. Абсолютно все время занято политиками. Вечером того же дня шло шоу Савика Шустера, посвященное ситуации в Украине в связи с гриппом. Это шоу было моим самым большим потрясением за последние годы: такого жгучего стыда за собственную страну я не испытывал никогда… В субботу, наивная душа, позвонил в Киев. Говорил не с самыми последними людьми на телевидении. Сказал, что готов приехать, что стыдно, что надо успокоить людей, что это ж национальный позор… Люди постарались помочь. Не смогли. Причин не объясняли. И так все ясно. Грипп и выборы так же несовместимы, как грипп и аспирин – куча осложнений (не на печень, так на мозги).

Конкретная информация

На Украине с максимально возможной вероятностью эпидемия ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

Дорогие мамы и папы! Люди!!! Запомните самое главное: тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Это грипп сезонный, свиной, слоновий, пандемический, это вообще не грипп – это не важно. Важно лишь то, что это вирус, что он передается воздушно-капельным путем и что он поражает органы дыхания. Отсюда и конкретные действия.

Профилактика

Теоретически здесь я должен дать (и даю) ссылку на главу из своей книги про ОРЗ (профилактика ОРВИ) и замолчать, поскольку все уже сказано. Но практически давайте все самое главное еще раз повторим.

Если вы (ваш ребенок) встретитесь с вирусом, а у вас нет в крови защитных антител, вы заболеете. Антитела появятся в одном из двух случаев: либо вы переболеете, либо вы привьетесь.

Привиться можно только от сезонного гриппа. От свиного вакцины пока нет (в Украине). Тем не менее иметь защитные антитела к тем трем вирусам, которые входят в состав сезонной вакцины, лучше, чем не иметь вообще никаких.

1. Есть возможность привиться (привить дитя) – прививайтесь, но при том условии, что, во-первых, вы здоровы и, во-вторых, для вакцинации не надо будет сидеть в сопливой толпе в поликлинике. Последнее положение делает ваши шансы на адекватную вакцинацию призрачными.

2. Никаких лекарств с доказанной профилактической эффективностью не существует. Т.е. никакой лук, никакой чеснок, никакая горилка и никакие глотаемые вами или засовываемые в дитя таблетки не способны защитить ни от какого респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности. Все, за чем вы убиваетесь в аптеках, все эти якобы противовирусные средства, якобы стимуляторы интерферонообразования, стимуляторы иммунитета и жутко полезные витамины, все, что в аптеках к сегодняшнему дню исчезло, все, чем правительство обещало в ближайшие дни аптеки наполнить – все это лекарства с недоказанной эффективностью, лекарства, удовлетворяющие главную ментальную потребность украинца – «треба щось робити» – и россиянина – «надо что-то делать».

Основная польза всех этих лекарств – психотерапия. Вы верите, вам помогает – я рад за вас, только не надо штурмовать аптеки – оно того не стоит.

3. Источник вируса – человек и только человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Карантин – замечательно! Запрет на массовые сборища – прекрасно! Пройтись остановку пешком, не пойти лишний раз в супермаркет – мудро!

4. Маска. Полезная штука, но не панацея. Обязательно должна быть на больном, если рядом здоровые: вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.

5. Руки больного – источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой, – здравствуй, ОРВИ.

Не трогайте своего лица. Мойте руки, часто, много, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки, мойте, трите, не ленитесь!

Учитесь сами и учите детей, если уж нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть.

Начальники! Официальным приказом введите в подчиненных вам коллективах запрет на рукопожатия.

Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги – источник распространения вирусов.

6. Воздух!!! Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. В этом аспекте митинг в центре Киева, на который собралось 200 000 человек, менее опасен, чем собрание 1000 человек в клубе в Ужгороде.

Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически нереально. В этом аспекте, если уж вы вышли погулять, так не надо показушного хождения в маске по улицам. Уж лучше подышите свежим воздухом, а маску натяните перед входом в автобус, офис или магазин.

Оптимальные параметры воздуха в помещении – температура около 20 °С, влажность 50-70%. Обязательно частое и интенсивное сквозное проветривание помещений. Любая система отопления сушит воздух. Именно начало отопительного сезона стало началом эпидемии! Контролируйте влажность. Мойте пол. Включайте увлажнители воздуха. Настоятельно требуйте увлажнения воздуха и проветривания помещений в детских коллективах.

Лучше теплее оденьтесь, но не включайте дополнительных обогревателей.

7. Состояние слизистых оболочек!!! В верхних дыхательных путях постоянно образуется слизь. Слизь обеспечивает функционирование т.н. местного иммунитета – защиты слизистых оболочек. Если слизь и слизистые оболочки пересыхают – работа местного иммунитета нарушается, вирусы, соответственно, с легкостью преодолевают защитный барьер ослабленного местного иммунитета, и человек заболевает при контакте с вирусом с многократно большей степенью вероятности. Главный враг местного иммунитета – сухой воздух, а также лекарства, способные высушивать слизистые оболочки (из популярных и всем известных – димедрол, супрастин, тавегил, трайфед – список далеко не полный, мягко говоря).

Увлажняйте слизистые оболочки! Элементарно: 1 чайная ложка обычной поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. Заливаете в любой флакон-пшикалку (например, из-под сосудосуживающих капель) и регулярно пшикаете в нос (чем суше, чем больше народу вокруг – тем чаще, хоть каждые 10 минут). Для той же цели можно купить в аптеке физиологический раствор или готовые солевые растворы для введения в носовые ходы – салин, аква марис, хумер, маример, носоль и т.д. Главное – не жалейте! Капайте, пшикайте, особенно тогда, когда из дома (из сухого помещения) вы идете туда, где много людей, особенно если вы сидите в коридоре поликлиники.

В отношении профилактики это все.

Лечение

Фактически единственным препаратом, способным разрушить вирус гриппа, является озельтамивир, коммерческое имя – тамифлю. Теоретически есть еще одно лекарство (занамивир), но оно используется лишь ингаляционно, да и шансов увидеть его в нашей стране немного.

Тамифлю реально разрушает вирус, блокируя белок нейраминидазу (ту самую N в названии H1N1).

Тамифлю не едят все подряд при любом чихе. Это и недешево, и побочных явлений много, да и смысла не имеет. Тамифлю используют тогда, когда болезнь протекает тяжело (признаки тяжелой ОРВИ врачи знают), или когда даже легко заболевает человек из группы риска – старики, астматики, диабетики (кто относится к группам риска, врачи тоже знают). Суть: если показано тамифлю, то показано как минимум наблюдение врача и, как правило, – госпитализация. Неудивительно, что с максимально возможной вероятностью тамифлю, поступающий в нашу страну, будет распределяться по стационарам, а не по аптекам (хотя все может быть).

Внимание!!!

К абсолютному, к подавляющему большинству тех, кто читает эти строки, лечение противовирусными средствами не имеет никакого отношения.

ГРИПП – ЛЕГКАЯ БОЛЕЗНЬ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА.

Лечение ОРВИ вообще и гриппа в частности – это не глотание таблеток! Это создание таких условий, чтоб организм легко с вирусом справился.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ.

1. Тепло одеться, но в комнате прохладно и влажно. Температура около 20 °С, влажность 50–70%. Мыть полы, увлажнять, проветривать.

2. Категорически не заставлять есть. Если просит (если хочется) – легкое, углеводное, жидкое.

3. Пить (поить). Пить (поить). Пить (поить)!!!

Температура жидкости равна температуре тела. Пить много. Компоты, морсы, чай (в чай мелко порезать яблочко), отвары изюма, кураги. Если дитя перебирает – это буду, а это нет – пусть пьет что угодно, лишь бы пил. Идеально для питья – готовые растворы для пероральной регидратации. Продаются в аптеках и должны там быть: регидрон, хумана электролит, гастролит и т.д. Покупайте, разводите по инструкции, поите.

4. В нос часто солевые растворы.

5. Все «отвлекающие процедуры» (банки, горчичники, припарки, ноги в кипятке и т.д.) – классический совковый родительский садизм и опять-таки психотерапия (надо что-то делать).

6. Если надумали бороться с высокой температурой – только парацетамол или ибупрофен. Категорически нельзя аспирин.

Главная беда в том, что тепло одеть, увлажнить, проветрить, не пихать еду и напоить – это по-нашенски называется «не лечить», а «лечить» – это послать папу в аптеку…

7. При поражении верхних дыхательных путей (нос, горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не нужны – они только усилят кашель. Поражение нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) не имеют к самолечению никакого отношения. Поэтому самостоятельно никаких «лазолванов-мукалтинов» и т.п.

8. Противоаллергические средства не имеют к лечению ОРВИ никакого отношения.

9. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики не уменьшают, а увеличивают риск осложнений.

10. Все интерфероны для местного применения – лекарства с недоказанной эффективностью или «лекарства» с доказанной неэффективностью.

11. Гомеопатия – это не лечение травами, а лечение заряженной водой. Безопасно. Психотерапия (надо что-то делать).

Когда нужен врач

ВСЕГДА!!!

Но это нереально. Поэтому перечисляем ситуации, когда врач нужен обязательно:

· отсутствие улучшений на четвертый день болезни;

· повышенная температура тела на седьмой день болезни;

· ухудшение после улучшения;

· выраженная тяжесть состояния при умеренных симптомах ОРВИ;

· появление изолированно или в сочетании: бледности кожи; жажды, одышки, интенсивной боли, гнойных выделений;

· усиление кашля, снижение его продуктивности; глубокий вдох приводит к приступу кашля;

· при повышении температуры тела не помогают, практически не помогают или очень ненадолго помогают парацетамол и ибупрофен.

Врач нужен обязательно и срочно:

· потеря сознания;

· судороги;

· признаки дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха);

· интенсивная боль где угодно;

· даже умеренная боль в горле при отсутствии насморка;

· даже умеренная головная боль в сочетании с рвотой;

· отечность шеи;

· сыпь, которая не исчезает при надавливании на нее;

· температура тела выше 39 °С, которая не начинает снижаться через 30 минут после применения жаропонижающих средств;

· любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и бледностью кожи.

Все, что я написал выше, – это информация, которая теоретически должна быть известна любому врачу и которую врачи должны нести в массы. На практике происходит совершенно другое, поэтому все, о чем я буду говорить дальше, – это уже чистая публицистика и эмоции. Если вы мама – вы уже знаете все, что вам надо знать о гриппе в первую очередь, а если хотите знать больше – так на этом сайте есть, чем заняться.

Все остальное я пишу в надежде, что какой-нибудь кандидат в президенты, или жена кандидата, или муж кандидата, или советник кандидата, или жена советника все-таки прочитает да подумает, проанализирует… В конце концов, прочитал же президент Медведев статью Ходорковского, а вдруг и мне повезет…

Отражение первое

В течение двух дней панической истерии главными советниками и учителями народа были политики – депутаты, министры, бывшие министры и т. д. Как только на экране появлялся врач, тут же выяснялось, что политики умеют говорить лучше…

Апофеозом паники было заявление кандидата в президенты (!!!) о том, что украинцы умирают не от гриппа, а от легочной чумы. Еще раз повторю: это не бабушка, что торгует семечками, сказала, а кандидат в президенты европейской страны.

Другой кандидат в президенты горько сетует, что в нашей стране нет оксолиновой мази, и преступные фармацевты ее не завезли. Разумеется, никто из присутствующих не смог объяснить кандидату, что эффективность оксолиновой мази не доказана, и ее не завезли и не собираются завозить ни в США, ни во Францию, ни в какую другую страну.

Ну да ладно. Среди кандидатов в президенты врачей нет, а иметь медицинского советника, по-видимому, очень дорого. Но есть ведь и политики-врачи!

Один из них все время путал терафлю (жаропонижающее средство) и тамифлю, другой не видел разницы между вирусной пневмонией и пневмонией, которая бактериальное осложнение вирусной инфекции, но когда депутат-врач, не просто депутат, а секретарь комитета по охране здоровья Верховной Рады (!!!), говорит, что тамифлю – это препарат, который всего лишь поддерживает иммунитет, а мы на Совете национальной безопасности решили, что будем закупать озельтамивир, мне становится страшно и стыдно. Если судьбу страны решают люди, которые не знают, что тамифлю и озельтамивир – это одно и то же, то чего нам всем ждать!

Кого будут слушать те, кто принимает решения?

Ведь кто-то же пишет речи для президента и премьер-министра, кто-то ведь будет сейчас утверждать список лекарств, которые обязательно должны быть в аптеках! И тоннами повезут в нашу страну стыдные лекарства, нигде в цивилизованном мире не применяющиеся: оксолиновые мази, анафероны, афлубины, стимуляторы иммунитета, капли интерферона и многое другое, а раствора, чтоб напоить дитя, да соли, чтоб в нос закапать, – днем с огнем не найдешь.

Совет власти: попросите экспертов ВОЗ составить список обязательных лекарств.

Отражение второе

Самый настоятельный совет, который дают нашему народу все (ВСЕ): не занимайтесь самолечением, при первых симптомах обращайтесь к врачу.

Более того, клятвенно все заверяют: дескать, если вовремя обратитесь, так обязательно спасем. Кульминация – заявление главного санитарного врача страны, который сказал примерно следующее (слышал своими ушами): кто вызвал пневмонию, мы пока не знаем, но надо вовремя обращаться за помощью – врачи знают, что делать.

От всех этих заявлений у рядового обывателя создается впечатление, что врачам известны некие тайные лекарства, которые могут помочь при ОРВИ.

Ну вот я врач, который занимается лечением ОРВИ без малого тридцать лет. Вот придет ко мне пациент в первый день болезни (т.е. своевременно) и скажет – помогите! Что я ему отвечу? Да все то, что написано выше: увлажнить, проветрить, не кормить, напоить, лекарств не надо. И он мне поверит.

А что делать врачу, от которого все хотят золотой таблетки? Который точно знает, что за десять ненужных лекарств скажут спасибо, а за инструкцию о правилах адекватной помощи обвинят в невнимательности: что это за врач, который не назначил лекарств!

К чему приведет в нынешней ситуации массовая обращаемость за медицинской помощью:

· к сопливым очередям в поликлиниках;

· к огромному количеству вызовов на дом, когда замученный врач будет либо направлять в стационар, либо назначать стыдные лекарства, плюс разносить инфекцию от одного больного к другому;

· к массовому и необоснованному назначению антибиотиков, отхаркивающих и других средств, к радости фармацевтов и шарлатанов от медицины;

· к очередям в аптеках, поскольку от врача можно пойти только в аптеку;

· к необоснованным госпитализациям, к госпитальным пневмониям;

· к тому, что за массой легких больных врачи таки проглядят тяжелого.

Совет властям: не призывайте при каждом чихе бежать к врачу. Прекратите предвыборную агитацию, дайте врачам рассказать людям элементарные вещи о том, что делать, и когда врач действительно нужен.

Отражение третье

О слухах.

Студент-заочник Харьковской юридической академии умер в Донецке от осложнений после операции. Все это произошло в разгар «успокаивающих» выступлений наших политиков, поэтому все студенты, контактировавшие с погибшим, почувствовали недомогание, и один даже был госпитализирован.

В пятницу мне позвонили не менее 20 человек, которые сказали, что точно знают: в общежитии юракадемии двое детей скончались от свиного гриппа.

Вот текст письма, полученного мною (таких было много, это самое показательное):

СРОЧНО!!! Доктору Комаровскому

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться. Из многих (неофициальных) источников: сегодня в ночь с 30 на 31 над Киевом будут распылять какое-то вещество, якобы для защиты от гриппа или профилактики. Для меня, звучит нелепо, и я бы не обращалась к вам с этим вопросом, если бы

а) мне об этом не сообщил редактор милицейского издания, кот-ому, по его словам сообщили работники органов, кот-ые будут непосредственно проводить операцию.

б) подруга, знакомый кот-ой работает в Аппарате Президента и говорит, что инф-ция достоверная.

в) соседка, у кот-ой кто-то работает в санстанции и этот кто-то сообщил, что с 12 до 5 утра будут распылять, нужно закрыть окна и потом 2 дня не высовываться.

г) незнакомый человек в интернете на форуме, утверждающий, что вирус гриппа, очень вероятно, произведен в лаборатория Украины и его уже распылили над ее западными областями. А по поводу распыления чего-то над Киевом 30 окт уверен, т.к его отец работает на авиазаводе и у них для этого. нанимали самолеты.

д) девушка-студентка с запада Украины говорит, что у них пару дней назад летали самолеты и что-то распыляли.

Итак, вопрос:

1. Существует ли это вещество-защита от гриппа для распыления с самолета, что это каков механизм его действия

2. Есть ли опасность для маленького ребенка?

3. Сколько времени не выходить из дому?

4. Если они распыляют не антигрипп, а что-то другое, то что это может быть.

Спасибо большое. К., г. Киев

Вопрос: до чего надо довести народ, чтобы люди в подобное верили?

Тем не менее по сравнению с заявлением о легочной чуме – все это цветочки.

Для тех, кто мог не то чтобы поверить, а даже усомниться: во-первых, при легочной чуме никто не обращается в больницу на 7-й день болезни – к этому дню уже успевают завянуть цветы на могиле; во-вторых, при легочной чуме заболевают все, контактировавшие с больным, и умирают 100%. Но если лечить, умирает всего 10%. Так что персонал больниц уже весь должен был заболеть…

Совет дать сложно. Ибо просить политиков помолчать в ситуации, когда предмет разговора непонятен, – это как-то даже смешно и неловко…

Кстати, в четверг, у того же Савика Шустера была в шоу Барбара Брыльская. Когда узнала, что речь пойдет о гриппе, сказала: я в этом ничего не понимаю, встала и ушла. Вот пример замечательный!

Отражение четвертое

Почему остались беззащитными врачи? Почему в ситуации, когда мы точно знали, что есть свиной грипп и что он будет у нас осенью, почему врачи, которые 100% от вируса не спрячутся, не были в сентябре от свиного гриппа привиты да и сейчас не прививаются?

На Украине нет вакцины. Даже для врачей. Поэтому сейчас, в разгар эпидемии, врачи лягут в кровати первыми или будут принимать с соплями (про медсестер, которые будут дома шить маски, я вообще молчу). Могли ли мы купить (заказать вакцину) хотя бы для врачей, хотя бы в ограниченном количестве? НЕ МОГЛИ.

Потому что после того, что сделали с вакцинацией в этой стране, после варварской, недостойной и нецивилизованной антипрививочной компании никто даже в мыслях не мог допустить, что хоть какую-нибудь вакцину можно было завести в страну с ускоренной процедурой регистрации, без повторных испытаний и т.д. Похоже, регистрация и испытания к лету закончатся…

Кстати, два дня назад все массово рванули от гриппа прививаться. Оказывается, как только угроза болезни становится реальной, все сразу начинают любить прививки.

Прививки, которые отодвинули угрозу дифтерии, полиомиелита, кори… Болезни, которые наши СМИ массово пытаются приблизить – сделать угрозой реальной. Вот тогда будет, о чем поговорить. Кстати ровно неделю назад местная новостная компания захотела пообщаться со мной на тему гриппа, и я 15 минут распинался да рассказывал. Из всего разговора оставили да показали 15 секунд, в течение которых я сказал о том, что эпидемия гриппа – хороший повод заработать производителям вакцин и что нет ничего плохого в том, чтобы продавать качественный товар.

ИТОГИ

Если соотнести количество заболевших (и умножить его надвое, поскольку к врачам обращается в лучшем случае половина) с количеством умерших, то это подтверждает тот факт, что никакого особо тяжелого (не такого, как в других странах) вирусного заболевания в Украине нет. По данным на утро 2 ноября, официально заболело 200 тыс., умерло 60. Смертность ниже, чем обычно при гриппе.

Пневмония – главная причина смерти людей во всех странах и во все времена. Пневмония осложняет течение большинства болезней и травм. Если о каждой смерти от пневмонии будут массово сообщать СМИ – не будет ничего хорошего, мягко говоря.

Нам очень не повезло, что так все совпало: кризис, выборы, осень, грипп.

Но мы твердо должны знать и понимать: сопли, кашель температура – это ОРВИ. Самая распространенная и легкая болезнь. Требующая спокойствия и совершенно конкретных, элементарных действий, вполне доступных людям с любым уровнем материального благосостояния.

Какие это действия – см. выше.

P.S. Очень много лет назад, в возрасте 28 лет, будучи молодым и самонадеянным врачом отделения реанимации, я проводил ребенку дыхание рот в рот и через несколько часов «заработал» крупозную пневмонию средней доли, вызванную госпитальной флорой реанимационного отделения (врачи поймут, что это значит). Прекрасно помню, что я почувствовал, когда через 10 дней лечения самыми «крутыми» антибиотиками на рентгенограмме пневмония стала больше.

Т.е. я знаю, что чувствует человек, когда знает: у него болезнь, от которой он умрет.

И я прекрасно понимаю, что чувствует, какой стресс испытывает и на что способна мать, которая каждый день со всех сторон слышит о смертельной болезни, и вдруг обнаруживает сопли у собственного ребенка.

Я только не пойму: зачем и за что они все это делают с нашим народом?

Евгений Комаровский (первоисточник здесь)