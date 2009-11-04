На Волыни эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в три раза

В Волынской области эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в три раза. Количество больных на 10 тысяч населения составляет 280 человек. Умерли 3 человека.

Как сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Мария ГОГОША, на Волыни зарегистрировано 28 944 человека, которые обратились к медикам за помощью. Из них 18 944 - взрослые, 10 тысяч - дети, госпитализированы 1 456 человек, в том числе 765 детей.

Председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК отметил, что теперь медицинские заведения обеспечены необходимыми лекарствами. «Единственное, что в фармацевтических сетях на медицинские препараты чрезвычайно большой спрос, ведь люди их раскупают мгновенно», – подчеркнул он.